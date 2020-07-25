獨／自己印登機證、機艙吃排骨飯　航空體驗營限量4百人

▲民眾可以親自操作電腦，印出活動專屬登機證，之後會實際登機，進行機上廣播、安全操作體驗。（圖／台灣虎航）

偽出國正夯，桃園機場推出一日遊體驗活動， 100 位的免費首發團名額不到 5 分鐘就被搶光，台灣虎航將於 8 月 8 日起推出「航空互動體驗營」， 8 梯次僅有 400 位名額，除了可以體驗列印登機證、參觀駕駛艙外，還可以近距離在機坪跟飛機面對面，認識各種航空設備，預計下周開放報名。台灣虎航與 KKday 合作推出「航空互動體驗營」，帶領民眾認識航空業的秘辛，根據規畫，民眾抵達桃園機場報到櫃台，可以親自操作電腦，印出活動專屬登機證，之後會實際登機，進行機上廣播、安全操作體驗，以及駕駛艙參觀（不進入僅從艙門外面參觀），並於機上享用飛機餐。結束機上活動，還可以在機坪跟飛機面對面，認識發動機、起落架、飛機輪胎、氣象雷達、黑盒子、維修工具箱等，以及搭乘機場管制區巡迴巴士，近距離參觀機場跑道，活動最後還可以獲得只送不賣的虎航防疫包。體驗營將於 8 月 8 日至 9 月 26 日的周六舉辦，共 8 梯次，每梯次人數上限為 50 人，費用為 2,499 元起，報名可以半價優惠加購桃園捷運一日票，最快下周開放報名。台灣虎航表示，正在進行相關的申請程序，待申請程序完成後，將即刻開放對外銷售，請有興趣的民眾拭目以待。