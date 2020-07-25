他逼女友裝定位APP！網曝「4大功能」狂搖頭：會被看光光

現代科技日新月異，在情侶交往期間有不少人因為想知道另一半去了哪裡，會要求對方安裝「定位軟體」，藉以掌握對方位置和去向。近日就有一名女網友抱怨自己男友吵著要她安裝這種定位 APP ，讓她不禁好奇詢問大家會不會安裝，意外引起支持和反對兩派人馬論戰。

先前在臉書《爆怨公社》就有一位女網友表示，自己的男友因為想知道她的位置，因此吵著要她在手機下載安裝定位 APP ，就有不少網友就反對原 Po 男友的意見表示「這 app 可以看到電量跟時速，還可以依照你待的時間去推算公司還是住家，還可以記錄路線算出你正要去哪裡，超變態的」、「會被看光光，不喜歡」。

▲不少網友還是強調「信任」才是關係中最重要的一環。（圖／翻攝自臉書《爆怨公社》）

不過也有人認為，如果下載之後能讓對方安心的話也沒有不好「其實如果沒有幹嘛，給對方一些安全感也好呀」、「會裝啊，第一安全考量，出事的話定位就知道在哪，第二心理作用，讓彼此安心放心」、「裝啊，又沒做虧心事，有什麼好怕的。往好處想，妳手機不見、遺失，妳發生危險，他能馬上發現」。

此外，網友也分享其實還有「一招」能保有隱私，「這軟體定位模式可調，不想顯示正確位置時，調成模糊模式，別人就不知道你清楚的位置了」，而對此就有人中肯的回應重點不在於有沒有裝定位軟體，而是在雙方之間的信任，「說實話，要做壞事有的是方法，主要的是信任這兩個字」。（編輯：楊智傑）