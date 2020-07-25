北捷淡信線假日開放大型寵物車搭乘　單程票80元不限距離

家中有毛小孩的民眾有福了，台北捷運宣布，自今（ 25 ）日起，假日擴大開放大型寵物車，凡本體尺寸長、寬、高總和介於 176 公分至 210 公分，皆進出淡水信義線 26 座車站（台北車站及大安站除外），讓飼主與毛小孩能一同搭乘捷運出遊。北捷表示，假日時段旅客可攜帶大型寵物車尺寸長、寬、高總和介於 176 公分至 210 公分（僅計算座艙本體尺寸，不含支架及輪子），只要進站時，前往車站詢問處購買 1 張「攜帶寵物車單程票」，每張新台幣 80 元，且人車合一、不限距離。搭乘捷運行經淡水信義線各車站（台北車站及大安站除外），僅限停放第一節及最後一節車廂，不得佔用無障礙空間，並依服務人員引導經由公務門進出付費區。北捷說，至於中、小型寵物車（本體尺寸長、寬、高總和 175 公分以下），於捷運營運時段中，旅客亦可比照一般隨身行李辦理，不限時段、車站、閘門進出，且不須額外購票。北捷指出，自今年 1 月起於淡水信義線淡水站至中山站（含新北投站），試辦旅客攜帶寵物車搭乘捷運，獲旅客好評回饋，因此自今日起進一步開放進出淡水信義線共 26 個車站（台北車站及大安站除外），未來將以定期檢討開放區段方式，亦評估其他路線（文湖線及環狀線除外）開放的可行性。北捷提醒，攜帶寵物搭乘捷運，須保持包裝完固，無糞便、液體洩露出疑慮，動物頭、尾及四肢均不得露出，每 1 位購票旅客以攜帶 1 件寵物車（袋）為限。