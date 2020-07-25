龍洞泳客疑遭浪捲往外海　警消緊急出動平安獲救

新北市貢寮區龍洞灣今日中午傳出意外，新北市消防局獲報，有一群泳客遭大浪捲至外海，新北市消防局緊急派員趕往現場緊急搜救。

據瞭解，今日中午12點多，新北市消防局獲報，有一群泳客遭大浪捲出外海，

新北市消防局立刻動員所屬救災大隊以及海巡隊緊急成立應變中心，派出多艘警艇與小艇前往外海營救，目前初步確認已救回泳客。新北市消防局表示，

泳客二人下海因體力不支需救援而報案，目前那2名潛水客都平安由海巡水上摩托車載至四季灣上岸。