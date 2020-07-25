孕婦缺錢偷遍醫院！警一看「真實身份」愣住：怎麼又是你

隨著直播、視訊功能平台逐漸火紅，不少民眾因為沉迷其中，會投入大量金錢來「抖內」打賞支持直播主。近日，在中國江蘇醫院內發生驚傳多起竊案，經警衛攔下盤查後竟意外發現，這個身穿粉紅外套的孕婦真實身分其實是個有多起竊盜前科的大叔，因為沒錢能「抖內」只好鋌而走險跑到醫院偷竊財物。

近日在中國江蘇連雲港市的各大醫院傳出多起竊案，引起院方注意。根據陸煤表示，院內警衛已經觀察多時，鎖定一位行蹤詭異，穿著粉紅色連帽外套的孕婦。而這次在她逗留醫院的期間，警衛就上前盤查該名孕婦，沒想到孕婦一見狀況不對想轉頭就跑，立刻被 4 位警衛以人數優勢制伏，並連忙通知當地警方。

不久警察抵達現場後，立刻就在該名孕婦口袋、包包內搜出 1000 餘元人民幣，令在場眾人萬萬沒想到的是，當制伏該名孕婦後，警方掀開其帽子後意外發現這名孕婦的真實身份竟然是一個「大叔」，仔細調閱紀錄才知道該名男子幾個月前才剛服刑期滿離開牢房，現在竟又被人贓俱獲抓到「變裝行竊」的行為。

▲警方盤查意外發現這個孕婦其實根本是個大叔。（圖／翻攝自微博）

根據警方調查，這位大叔平常花費大量時間觀看女實況主的直播影片，並投入大量金額支持女直播主，前前後後總計共花費了 1 萬餘元人民幣在「抖內」上。由於身揹 38 條竊盜前科，入不敷出的他只能重新遊走在各大醫院重操舊業，而為了躲避查緝，不引起注目才男扮女裝當了孕婦，但終究是法網恢恢難逃被逮捕的命運。（編輯：楊智傑）