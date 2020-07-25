高溫屢創紀錄　7月熱傷害狂飆1.8倍

今年入夏以來，全台氣候一直高溫炎熱，衛生福利部「即時疫情監視及預警系統」，分析全國181家醫院急診及時資料顯示，今年7月國內因為中暑等熱急症到急診就醫的人數，是去年同期的1.8倍，衛福部國民健康署呼籲民眾，要做好個人防曬並多補充水分。自5月份入夏以來，台灣的氣溫一直居高不下，繼昨日氣象局台北站觀測到氣溫高達39.7度，打破台北站設站百餘年來紀錄後，今日台東大武再度觀測到40.2度的高溫，平台灣有史以來最高氣溫。衛生福利部「即時疫情監視及預警系統」，分析全國181家醫院急診及時資料顯示：今年7月1日至24日止因中暑等熱急症至急診就醫的人次659人次是去年7月同期370人次的1.8倍；108年至7月24日因中暑等熱急症至急診就醫的人次1248人次，而今年至7月24日因中暑等熱急症至急診人次高達1722人次，較去年同期增加4成，由於已進入酷熱的炎夏時序，氣溫仍有可能持續飆高，民眾應提高警覺，小心防範中暑。國民健康署呼籲民眾，暑假出遊戶外活動時應牢記3要訣「補充水分、選擇適當時間與場所、做好個人防曬措施」，並注意安全，才能享受樂動、長保健康，避免發生熱傷害。防熱傷害三要訣。國民健康署署長王英偉提醒，當發現自己或身邊的人出現身體疑似出現熱傷害徵兆時，如體溫升高、皮膚乾熱變紅、心跳加速，嚴重者會出現無法流汗、頭痛、頭暈、噁心、嘔吐，甚至神智混亂、抽筋、昏迷等症狀，務必迅速離開高溫的環境、設法降低體溫（如鬆脫衣物、用水擦拭身體或搧風等）、飲用加少許鹽的冷開水或稀釋的電解質飲料；若體溫持續上升、嘔吐、或意識持續不清，請以最快的速度就醫。