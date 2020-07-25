郵局加班發三倍券！員工曝「真實現況」無奈：小貓兩三隻

紙本振興三倍券 15 日郵局領取正式開跑，中華郵政為便利民眾領券，全台 1269 間郵局員工連續兩個周六加班營業發券。繼上周六銷售量創下 99 萬 4531 份的發放高峰，今（25）日卻只剩一半，不少員工就透露郵局真實現況「小貓只剩兩三隻」，甚至還有郵局根本等不到民眾上門領券。

實體三倍券上路至今已滿 10 天，不少民眾搶在剛發放的頭幾天就拿到紙本三倍券，根據中華郵政統計，三倍券銷售量截至昨日累積了 628 萬 817 份，高峰落在上周六 7 月 18 日，共銷售 99 萬 4,531 份；本周起銷量逐漸下滑， 23 日銷量為 47 萬 2,514 份， 24 日則為 40 萬 7,317 份。今日截至下午 14 時，共銷售 36 萬 2,422 份。

▲今（ 25 ）日郵局領三倍券人潮明顯減少，甚至有郵局等不到民眾上門。（圖／民眾提供）

對此，就有郵局員工在臉書「郵局郵政全民開講」表示，今天早上僅 10 人臨櫃買券，之後也只有小貓兩三隻，忍不住抱怨「我們也有家人要顧，我們也需要跟家人相處，我們也需要有時間花振興券」，甚至還有人貼出等待人數掛零的畫面，但也有員工表示「既來之則賺之」、「剛好可以把前一週累積起來的行政做一做」、「最累的是沒休假，剛好接上最累的禮拜一」。

不過事實上，中華郵政就有針對目前員工加班情況有所回應，中華郵政公司總經理江瑞堂就表示，由於到郵局領券的民眾人數持續下滑，將觀察下週一、二狀況後，再決定 8 月 1 日是否要加班發放三倍券，不過就目前情況來看，傾向下周六讓郵局員工不用加班發券。（編輯：楊智傑）