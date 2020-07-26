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地牛翻身！台中清晨5:33規模4.1地震　最大震度4級

編輯中心/綜合報導-2020-07-26 09:03:57
▲台中霧峰區清晨發生芮氏規模 4.1 有感地震。（圖／翻攝自中央氣象局官網）
今（26）日清晨 5 點 33 分台中霧峰區發生有感地震，芮氏規模 4.1，根據中央氣象局地震報告指出，位置在北緯 24.02 度，東經 120.75 度，約在台中市政府南偏東方 14.8 公里 ，地震深度 25.6 公里，最大震度為 4 級。

各地最大震度如下：

4 級：彰化縣員林、彰化縣彰化市

3 級：雲林縣名間、雲林縣斗六市

2 級：台中市霧峰、南投縣南投市、台中市

1 級：苗栗縣三義、苗栗縣苗栗市、嘉義縣民雄、新竹縣峨嵋（編輯：許苡晴）

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