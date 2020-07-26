爽吹冷氣又能省荷包！達人傳授「3妙招」：開27度像25度

▲夏天到來，許多人都會吹冷氣來消暑，不過，吹冷氣電費勢必會變貴，究竟該如何才能「爽吹冷同時省荷包」呢？對此，家事達人陳映如就在節目中分享「 3 妙招」。（圖／取自 PhotoAC ）

炎炎夏日，天氣相當悶熱，就算穿得清涼、待在家不出門仍是汗流浹背，沒吹冷氣根本超難熬！不過，吹冷氣電費勢必會較貴，許多人擔心電費超出預算，因此都會選擇「定時」，不敢吹太久。到底

對此，有著「生活魔法家」之稱的家事達人陳映如就在節目中傳授「 3 妙招」，而值得一提的是，冷氣濾網的清潔，她透露「濾網清洗後的涼爽程度會差很多，就算設定 27 度，也會像設定 25 度一樣涼爽」。

陳映如在《媽媽好神之俗女家務事》節目中表示，一台冷氣大約都有到 900 瓦，一天最少開 4 小時，光是一台冷氣開 1 個月，大概就有 100 度，且每個家庭中大約都有 3 台冷氣，這樣換算下來，1 個月就需在冷氣電費上花費將近 1000 元。

▲「生活魔法家」陳映如表示，冷氣的清潔不可馬虎，濾網建議每 2 到 3 周就清洗一次，因為濾網髒污會阻擋冷風出來，也會讓空氣品質變差。（圖／取自 PhotoAC ）

陳映如並分享「爽吹冷氣又能省電」的撇步，她指出「只要將溫度調高 1 度，就能省下 6％ 的電」，建議將冷氣溫度設定在 26 至 28 度之間，搭配耗電量較低的電扇，對著冷氣出風口吹，如此一來便能迅速讓冷氣循環到整間房間，也能「涼得平均」。而他也推薦使用「循環扇」，因為循環扇力道更強、效果更好。

另外，陳映如也提到，冷氣的清潔與保養絕對不可馬虎，濾網建議每 2 至 3 周就要拔下來清洗，因為濾網髒汙會阻擋冷風出來，也會使空氣品質變差，且每年也都要請廠商來檢查一下家中冷氣。她坦言，清洗後的涼爽程度會差很多，就算設定 27 度，也會像清潔前設定 25 度的冷氣一樣涼爽，同時也不忘提醒大家，開關冷氣非常耗電，如果今天只是要出門 1 小時，可將冷氣改為送風，或把溫度調高 1 至 2 度即可。（編輯：許苡晴）

該如何才能「爽吹冷氣同時省荷包」呢？