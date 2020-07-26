歇腳亭、鬍鬚張通通端上船　郵輪跳島遊正式啟航

台灣迎接後疫情時代，星夢郵輪旗下「探索夢號」以基隆為母港，推出郵輪跳島遊今（ 26 ）日啟航，未來將會航行澎湖、馬祖、金門及花蓮等目的地，從海上探索台灣之美，業者也特別將歇腳亭、臺虎精釀、鬍鬚張等台灣品牌美食端上船，打造富有本土風味的餐飲體驗。
探索夢號今日舉行首航典禮，包含交通部長林佳龍、衛福部長陳時中、基隆市長林右昌等人出席。雲頂郵輪集團總裁朱福明表示，這是郵輪行業復甦的第一步，為幾乎停擺的全球郵輪業帶來正面的消息，希望未來台灣主管機關能考慮與鄰近的疫情受控區域，如日本石垣島等地區，建構郵輪旅遊泡泡航線，進一步刺激區域旅遊復甦。
為符合防疫規定，船上客房及公共區域均配備 100% 新風系統， 588 名船員也須先進行 14 天居家檢疫及 7 天自主健康管理，公共空間設置酒精性乾洗手液，餐廳及表演廳等空間亦實施分時分區用餐，並擴大座位間距及座位減半等措施，並安排具有感染科專長之醫生隨船全程提供諮詢。
此外，郵輪上也準備不少台灣品牌的招牌美食，包含歇腳亭、臺虎精釀、天下三絕、鬍鬚張、微熱山丘、 Mark's Teppanyaki 等，為旅客打造富有本土風味的餐飲體驗，同時也與農委會合作，將 2020 台灣農業百大精品帶到海上，開放旅客品嚐及訂購。
餐飲部份，突破目前郵輪上旅客需於固定三餐時間到限定餐廳用餐的傳統，提供旅客餐飲消費券，可自主安排在任何餐廳用餐，除了可錯開高峰用餐時間，也能隨心所欲享受美食。
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。