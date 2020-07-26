提早迎接「跳島旅遊年」　林佳龍：下一步推郵輪環島

▲林佳龍宣布，跳島旅遊年提早來臨。（圖／記者陳致宇攝）

▲陳時中表示，郵輪跳島行程給民眾一種類出國的感受，希望大家可以好好欣賞台灣美麗的海岸線。（圖／記者陳致宇攝）

亞洲首艘復航郵輪「探索夢號」今（ 26 ）日啟航，將進行為期 4 天的澎湖、馬祖跳島之旅，交通部長林佳龍致詞時表示，郵輪產業帶動食宿遊購行等產業發展，原本觀光局預計 2023 年推出的「跳島旅遊年」也將提前上路；衛福部長陳時中說，台灣已連續 105 天沒有新冠肺炎本土個案，選在此刻推出類出國旅遊，希望讓台灣人有機會可以從海上欣賞台灣美麗的海岸線。交通部長林佳龍表示，經過中央及地方合作，讓郵輪跳島可以順利成行，郵輪產業可以帶動地方發展，也能解決離島地區交通不便、住房不足的問題，是未來台灣重要的國家政策，透過郵輪經濟帶動，讓台灣從防疫大國邁向觀光大國。林佳龍也宣告，原本預計於 2023 年推動的跳島旅遊年，也於今年提前上路。林佳龍指出，接下來若順利推動，不排除會規畫環島行郵輪行程，只要落實防疫新生活運動，無論是本島或外島，都可以安心的旅遊，但這些都還需要提出申請。衛福部長陳時中表示，台灣已連續 105 天沒有新冠肺炎本土個案，但其實世界疫情仍很嚴重，若台灣防疫出現破口，對經濟發展影響很大，因此只能一步步來開放，現在推出類出國的郵輪跳島旅遊，剛好讓國人有機會欣賞台灣美麗的海岸線。但如果郵輪出現疑似症狀，是否有相關處理機制？陳時中說明，若旅客有疑義症狀，會先進行隔離並立刻下船檢疫，確診則會依照標準疫調方式進行，不過船上人員都有經過檢疫，也有消毒、換氣等，大家可以安心出遊。