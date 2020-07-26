「先拍照再吃飯」是常識？IG女言論讓網友吵翻：真不能忍

▲日本女網友用漫畫表達心情，認為先拍照再吃飯才是應該的用餐禮儀。（圖／翻攝自@chigatarinee的推特）

如今是社群網路媒體時代，許多民眾遇到事情的第一反應就是拍照後 PO 到網路上 ，尤其品嚐美食時更是如此，寧願挨餓也要讓相機先「開動」。於是「網美打卡店」應運而生，比起食物好吃與否，擺盤精緻、店內環境設計有巧思的餐廳更受網友青睞。但是，吃飯先拍照真的已經變成一種用餐禮儀了嗎？有日本網友發文討論此事，立即引發大家熱議。一位日本女網友日前在推特發文，簡短一句「來自 Instagram 女子的請求」，搭配上生動的漫畫來表達自己的心情，卻引發網友熱議，文章獲得超過 3 萬人按讚、更有超過 7 萬人轉推。漫畫中的情節是說，原 PO 與友人一起去吃飯，結果原 PO 還沒拍照友人便開始大快朵頤，讓原 PO 吐槽說，「幾秒鐘都不能忍，到底有多餓？是戰後時代的人嗎？」、「先拍照留念後再吃才是對料理的禮儀，跟這種人一起吃飯會感到悲傷」。原 PO 這番「先拍照再吃飯」才是餐桌禮儀的發言，立即引發網友論戰。支持原 PO 的人認為，「真的是這樣。約這種人出去吃飯也不開心，不如就不約了」、「我懂！跟這種人出去吃飯會忍不住懷疑他的品行」、「以經厭倦了那些馬上吃飯的人」。但也有更多人不以為然，「不是吧，趕快享用食物才是正確的吧」、「雙手合十說『我要開動了』再吃才是用餐禮儀吧」、「料理不是為了讓人拍照才做的，是為了讓人食用」、「我自己是廚師，我覺得上桌瞬間是菜餚最美味的時候，料理就是為了這一剎那而準備，並非讓你拍照」、「愛拍照就拍，但也不用指責直接用餐的人吧」。（編輯：倪浩軒）