台灣有「百年沒變」的街景嗎？全場點名三縣市：不輸國外

▲網友詢問哪些地方的街景 100 年沒變過？引發熱議。（圖／翻攝自批踢踢）

許多人喜歡探訪具有歷史沈澱感的古城，倒不見得是那種遠在郊外的「古蹟」，而是過去的建築、街景仍然保留在今日的城市裡，宛如時光交錯的濃濃人文風情，讓人行走其中不禁心生嚮往。有網友就好奇詢問，「哪邊可以看到 100 年沒變過的街景？」引發熱議，更有許多人點名台灣的基隆、彰化、台南，擁有許多古老的百年街景，不輸國外。有網友在 PTT 發文詢問，「哪邊可以看到 100 年沒變過的街景？」原 PO 更強調，自己說的不是山上或荒郊野外，而是有人會經過的都市或鄉村，這些真正有人居住的地方，有哪些地方的街景是 100 年前跟現在沒什麼大變化？文章一出，引發熱議。許多人紛紛點名歐洲古城，「佛羅倫斯」、「巴黎、羅馬，歐洲老城區」、「布拉格」、「威尼斯、 巴黎，紐約有些地方也差不多」、「歐洲好像滿多的」、「歐洲許多地方跟兩百年前的油畫一模一樣」、「布達佩斯」、「摩洛哥」。但也有不少網友指出，其實台灣也有百年街景被保留下來的城區，更點名基隆、彰化、台南這三個縣市，「台灣的話鹿港小巷 」、「台南火車站前那些大樓都幾十年了，街景還真的沒啥變化，你去找百年前的照片來看也感覺像，只是多了那些大樓」、「彰化市很接近」、「彰化市，從我出生到現在基本上都長那樣」、「基隆市中心」、「基隆日治時代很美欸，住劉銘傳路的老人跟我聊過，她說小時候基隆超漂亮」、「日治時期的基隆郵局」。（編輯：倪浩軒）