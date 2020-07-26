女急追公車卻「忘戴口罩」！結局超暖：台灣最美風景

▲女網友趕公車忘記帶口罩，司機大哥暖心送她一片。（圖／翻攝自爆怨公社臉書）

新冠肺炎在台灣疫情趨緩，在防疫新生活下民眾不再全天候配戴口罩，但搭乘公車、捷運等大眾運輸工具時仍規定需戴口罩。有位女網友就分享自己親身經驗，透露自己趕時間追公車，好不容易追到卻發現身上忘記帶口罩。正準備放棄搭車回家拿口罩時，公車司機卻要她「先上車再說！」隨後更暖心提供口罩，讓女網友大呼真是「最美麗的風景！」有位女網友在臉書社團「爆怨公社」發文表示，很久沒搭公車，這天正在趕時間好不容易追上公車，卻發現旁邊等車的人都有戴口罩，這才想起自己身上忘記帶口罩，於是只好對司機揮手示意不搭了，準備跑回家拿口罩。想不到司機大哥卻打開門，要女網友「先上車再說！」隨後更是暖心送了女網友一片口罩，讓女網友不斷道謝，想要拿錢跟司機大哥買，但司機大哥卻堅持自己是做好事，不願收錢。讓女網友不禁大讚遇到「最美麗的風景」，強調雖然也曾經有碰到過站不停的公車，但是認真工作又樂於助人的司機還是很多，這個社會還是有美好的事物值得被讚賞。文章一出引發熱議，一天多時間便獲得超過 1 萬 2 千位網友按讚，大家紛紛留言回覆說，「很多公車司機都是暖男，我有碰過突然下雨，借我雨傘的」、「司機先生真的很棒」、「正能量讚」、「世界上還是有好人的」、「遇到好心人會讓人整天都開心」。（編輯：倪浩軒）