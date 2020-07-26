女友爸表態願「送房」！一封簡訊卻讓男氣炸　秒決定放生

▲買房是人生大事，許多情侶因此吵架甚至分手。（示意圖／翻攝自 Pixabay ）

現在年輕人買房大不易，若長輩願意出錢資助，能夠大大減輕買房的負擔，真可以說是天上掉下來的禮物了。但有位男網友透露，自己女友的爸爸願意買一棟房送給他們小倆口居住，本應是美事一樁，結果一封簡訊卻讓事情急轉直下，男網友決定提出分手。有位男網友日前在臉書社團「靠北女友」發文透露，和女友交往以來，對方的字典裡就沒有 AA 制，認為一切都該由男方買單。但在熱戀期間兩情相悅，原 PO 也覺得男生大方一些無傷大雅，兩人就這樣穩定交往。直到最近女友透露，家裡願意出錢替他們買房，但前提是原 PO 要幫忙出資 300 萬。原 PO 認為 300 萬不是小數目，若幫忙出錢那「房子我也要一半」，想不到女友卻一口回絕。之後女友的閨蜜更傳來一簡訊，簡訊中女友向閨蜜抱怨，「是我男友自願付錢，而且我也有付出啊，給他用（肉體）也是一種付出，他去外面買更貴又不衛生，當男生本來就要負責我全部的開銷」。原 PO 看到訊息內容立即理智線斷裂，火速提出分手。而看傻眼的網友也紛紛在底下留言回覆說，「恭喜脫離苦海」、「下一個會更好」。但也有網友突破盲點，疑惑為啥閨蜜要出賣女方？「她朋友也不是什麼好東西，出賣朋友的又是什麼樣的女人」、「她朋友的心態是...？」、「前面都不是重點，你跟她朋友？」、「感覺不單純」。（編輯：倪浩軒）