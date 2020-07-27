威力彩飆31億！專家分析包牌中獎率　曝「獨得頭獎秘訣」

▲威力彩已連 47 摃，下期頭獎獎金上看 31 億元，帶動民眾買氣。對此，有數學專家分析威力彩「包牌第二區」的中獎機率，並分享「獨得頭獎的小技巧」。（圖／記者顏真真攝）

威力彩已連槓 47 期，下期頭獎累積金額上看 31 億元，今（ 27 ）日開獎若 1 注獨得，將創下歷史新高紀錄，由於頭獎金額不斷攀升，民眾買氣也隨之增漲，不少人甚至與親朋好友合資購買彩券「包牌」，期盼自己能成為億萬富翁。對此，

數學專家就分析，若花 800 元包牌第 2 區，中頭獎的機率有

1/276 萬

，而若想獨得頭獎獎金，則可考慮「選擇 31 號之後的數字」。

臉書粉專《數感實驗室 Numeracy Lab》透露，根據台彩官網顯示，實際投注數已高達 1320 多萬，由於近兩期的注數成長率均將近 40％，預估下期的投注數會將近 1848 萬，而開出頭獎的機率高達 56.69％，也就是本日台灣出現億萬富翁的機率將近 6 成！

雖然開出頭獎機率頗高，但到底如何買？是否值得投資？數感實驗室分析，目前獎金預估為 31 億，因此買一張威力彩的期望值大約有 140 元，高出成本的 100 元，另一種熱門的買法則是「

包牌第二區

」，也就是第一區的組合 + 第二區的 8 個號碼，一次買 8 張，此時中頭獎的機率則將近 1/276 萬，期望值會變為 1123 元，而成本只要 800 元。

▲臉書粉專「數感實驗室 Numeracy Lab」分析威力彩「包牌第二區」的中獎機率，同時分享「獨得頭獎的小技巧」。（圖／翻攝自臉書粉專「數感實驗室 Numeracy Lab」）

不過，數感實驗室強調「

這是沒有人與你共享這個中獎組合的情況喔！只要多一個人一起分頭獎，那期望值就分別降到了 70 元跟 561 元了，低於成本了呀！而且別忘了，中頭獎還有稅金的 20％ 要扣，期望值會又更低。」

此外，數感實驗室也

分享了獨得頭獎的小技巧，直指「

畢竟很多人都會以生日來選號，所以如果中頭獎，有機會減少共享獎金的人數」。同時不忘提醒民眾，買彩券畢竟還是買一個希望，千萬別失心瘋！（編輯：許苡晴）

投資一定有風險，基金投資有賺有賠，申購前應詳閱公開說明書（投資人須知），學習正確的投資觀念才能將損失的風險降至最低。