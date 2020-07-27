亞洲疫情又失控？3國「新數據」曝光　台人愣：真的很扯

新冠肺炎疫情全球延燒之際，台灣疫情趨緩，國內湧現「報復性出遊」人潮，全世界卻仍有許多國家確診人數持續攀升，甚至有部分地區出現第二波感染現象。對此， 26 日深夜一名網友在 PTT 八卦版分享各國疫情狀況，其中亞洲「 3 國」單日確診數更創下近期新高，不禁讓台人看傻直呼「台灣真的是平行世界！想去哪玩才爽、三倍券怎花、論文真假」。
原 PO 指出，全球上周六新增確診達到 25 萬 7789 例，比前一日減少 3 萬 1208 例，與上上周六的 22 萬 7019 例相較，上升 3 萬 770 例，周成長率為 13.56％ ，仍然偏高；全球上周六新增確診死亡人數達 5689 例，與上上周六的 5108 例相比，周成長率為 11.37％ ，比病例成長率略低，但全球連續 5 日回報新增確診死亡紀錄超過 5000 人。不過，西班牙、法國、瑞典、丹麥、波士尼亞與赫塞哥維納等國沒有回報任何病例，這也會影響統計確診數與死亡數。
其中，值得關注的是亞洲地區疫情，台灣周邊國家與地區警戒提升：香港連續 4 日創確診數歷史新高、南韓自 3 月 31 日後，首度單日確診超過百人、新加坡單日新增 513 例，確診數創 1 個半月以來新高。
消息曝光之後，立刻掀起台灣網友熱議，紛紛回應「台灣憑良心講真的厲害」、「南韓怎麼又起來了」、「南韓是伊拉克撤僑＋釜山船員，境外感染占 86 例」、「台灣真的很扯」、「現在台灣根本有結界」、「台灣：為什麼我領振興券要排那麼久！」「台灣真的是平行世界！想去哪玩才爽、三倍券怎花、論文真假」、「台灣不戴口罩的人越來越多，真心怕」、「很擔心台灣」。（編輯：賴詠璿）
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