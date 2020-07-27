月薪4萬養不起小孩？過來人曝「1關鍵隱憂」：真的不簡單

男交往到一定程度後，不免會討論到未來生活，而近日一名女網友就透露，她男友月薪 4 萬多，近日突然脫口說出「如果妳懷孕了，不知道是公主還王子？」她立馬回應「現在生小孩，我不就要餐餐吃滷肉飯了？不行不行」，結果男友聽後瞬間暴跳如雷，認為被看不起。對此，不少過來人則直指「生小孩、養小孩都是小事，困難處在於教育孩子」。





原 PO 在臉書社團「爆怨公社」貼文指出，自己日前在煮菜時，男友突然靠過來說「如果妳懷孕了，不知道是公主還王子？」她則表示「現在生小孩，我不就要餐餐吃滷肉飯了？不行不行...」結果男友聽後大發雷霆，認為原 PO 看不起他，「根本不知道小孩開銷要多少！」而原 PO 也提到，她男友的月收入平均大約在 4 萬多，自己真的覺得現階段不適合，並詢問大家「這樣講真的很傷人嗎？」



▲女網友於臉書社團「爆怨公社」貼文。（圖／翻攝自臉書社團「爆怨公社」）

貼文一出，網友隨即議論紛紛「四萬真的很難」、「這話男生聽了會不舒服」、「經濟不允許、心態還沒調整好，都不適合生小孩，三思啊！」「日子總是要過，有錢有有錢的方法，沒錢有沒錢的方法」、「他喜歡小孩的話就要想辦法有信心養好...我老公是這樣啦！想當初月薪 2 萬多我就生」、「一個太浪漫一個太現實...但是現實是對的！」「兩人薪水合計沒超過 10 萬，生活會沒什麼品質，除非不買房、不買車、不養小孩」。





另也有不少過來人點出關鍵隱憂，直指「錢不是重點吧，會不會教養才是問題」、「生孩子很簡單、養他也很簡單，教育才是問題啊！」「養真的不難，難在教育」、「如何教育小孩不讓小孩成為社會上的負擔才是重點」、「小孩子有錢有有錢的養法，沒錢有沒錢的養法，重點是教養才是大問題」。（編輯：許苡晴）



