陸人稱「台灣好鄉下」！網曝一流城市標準：自爽罷了

中國因近年發展迅速，成為國際間重要的強勢國家，但也有不少中國人因此「看衰」台灣發展現況，認為台灣是「第 18 線城市」，跟中國大陸認定的一流城市標準比起來還差一大截。對此，就有網友解釋到底要讓中國人認定是「一線城市」的標準是哪些，引起眾人討論。

日前一位網友在 PTT 分享了自己在中國的朋友傳給他一則微博的貼文，裡面就提到有大陸人認為台灣「非常非常鄉下」，水準幾乎等同於中國的 18 線城市，不但提到晚上八點後就靜悄悄、找不到吃的，更表示台灣是華人世界之恥。對此就有網友回應，若以中國人標準來判斷「台北永遠不可能是一流城市」。

▲微博不少陸人稱台灣只是18線城市。（圖／翻攝自 PTT )

原PO就指出，中國人認為的一流城市就是要有一大片高又新的壯觀大樓，台北由於松山機場限建，所以忠孝東西路以北都不可有超高大樓；加上信義計劃區太小，沒有一大片腹地可以蓋整排超高大樓，只要廢掉松山機場，在那塊地上蓋幾十棟 50 層以上的大樓，然後台北所有大樓高度解禁，就會有「精美的天際線」，成為一流城市的樣子了。

▲台人分享中國評斷一線城市標準。（圖／翻攝自 PTT ）

不過這樣的城市判斷標準也讓原 Po 認為，蓋一大片超高大樓說穿了只是看起來壯觀「自爽而已，一點都不實用」，更提到以現今建築技術而言，蓋高樓根本不是難事，台灣人並不需要過於在意中國看法。不少網友也紛紛認同原 Po 看法「台灣有地震，建築法規較嚴，蓋超高摩天大樓成本高很多」、「台灣真的不差了」。（編輯：楊智傑）