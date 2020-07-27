買火車坐票被霸佔！女提醒遭回敬「傲慢態度」：氣死人

▲原PO指出，令人感到不悦的並不是坐錯位置，而是傲慢的態度。（圖／翻攝自爆怨公社 ）

我會叫她道歉再讓她離開，這什麼態度

近期因疫情趨緩，不少民眾開始出遊，，為了避免塞車的困擾，搭火車也成為其中一個好選擇。不過在搭火車時，也有可能會遇到「坐錯位」的尷尬情況發生。近日就有網友分享在搭火車時，發覺有人坐到她的位子，但提醒對方後，卻被以「高傲態度」回敬，整個過程一出也引發網友的熱烈討論。原PO在《爆怨公社》上發文表示，日前從中壢搭火車前往台北，走到自己的位置上發覺已經有人坐，接著對座位上的女生說，「不好意思，這是我們的座位」，但女生卻不發一語、睜大眼睛看著原PO，而原PO當下也再重複一次，卻還是遭冷眼對視。十秒過後，看見座位上的女生打開包包，把車票放在原PO眼前，上面寫著「 2 車 31 號」，原PO則回應，「妳的位置是 2 車 31 號，這裡是 2 車 13 號！」原PO接著指出，對方聽完才願意站起來離開，經過身邊時，從頭到尾沒開金口的她小小聲說了句「不好意思」。但原po認為，「令人感到不悦的並不是坐錯位置，而是傲慢的態度，當下的眼神就是一副被找麻煩的樣子，我也曾坐錯過位置，當時是馬上拿車票出來確認，若發現是自己坐錯，真的覺得超丟臉，當下立刻道歉並離開」。貼文發出後，網友也紛紛表示這種傲慢的態度不可取，「她想耍帥，結果理直氣壯的丟自己的臉」、「」、「 13 號靠窗， 31 號靠道，差很大」、「如果是老人可能會體諒他年紀大，在坐火車也沒幾次，但是年輕人就有點誇張」、「態度真的很重要，遇到這種真的會氣死」。但也有網友回應，「也許她真的生病了！」、「其實她也不是有意的，在她的認知裡那真的是她的位置，而且她也有道歉，我覺得很ok」、「原PO得饒人處且饒人阿」。（編輯：許智超）