台積電股價創新高！成功背後「2關鍵點」：台灣之光

今（ 27 ）早台股上午開盤後在台積電大漲帶動下，突破了蟬聯 30 年高懸的 12682 點，盤中最高來到 12686 點，創下史上最高紀錄。台積電除了是不少理組生的夢幻企業之外，技術也一直領先全球。就有人好奇究竟台積電到底「強大」在哪，更想知道是如何走到今天這一步，引起不少網友熱議。

台積電市值股價屢創新高，一名網友就在 PTT 以「台積電是走對了哪一步？」為題撰文，表示台積電明明來自沒有天然資源、人口基數又少的海島，但股價卻不斷飆高，營運據點更是遍及全球，在全世界半導體市場中名列前茅，被眾人稱為台灣之光，這就讓他好奇發問：「想必過程有許多關鍵的抉擇點，那麼台積電是走對了哪一步？才有今天非凡的成果？」。

▲網友點出台積電成功關鍵。（圖／翻攝自 PTT ）

該篇貼文曝光後，引來不少網友紛紛在底下解釋「創辦的時候就不一樣了，他的點是製造不設計，光這點在當時就讓眾多大廠找他製造了」，另外也指出「台積不用背負政治包袱，大勝國營企業」、「賺世界的錢，而不是只有中國」，更就這兩點誇讚「靠這次疫情，技術應該會再領先 1 年」。

不過也有民眾認為台積電優是關鍵在於「技術和客戶服務到位」、「先進製程技術就是台積電發展出來的」、「投資本土，技術保護戒心」、「夜鷹計畫阿，這計畫展開後就沒人追得上了」。事實上，根據半導體大廠英特爾在財報聲明中指出， 7 奈米製程將延後半年量產，

ADR 大漲約 9.7 %，市值一口氣就增加了 330 億美元。（編輯：楊智傑）