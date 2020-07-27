首航掃興！探索夢號澎湖行進不了港　接駁船好忙

▲探索夢號搭載589位船員及926名遊客，從基隆港出發後直接航行至澎湖馬公港，不過因馬公商港第一碼頭只能停泊5萬噸以下的郵輪，一早接駁船忙於運送遠道而來的貴賓。（圖／記者張塵攝，2020.07.27）

澎湖從108年5月後就沒有國際郵輪造訪，隸屬雲頂集團星夢郵輪公司旗下探索夢號27日上午搭載589位船員及926名遊客，從基隆港出發後直接航行至澎湖馬公港；不過因馬公商港第一碼頭只能停泊5萬噸以下的郵輪，一早接駁船就忙於運送遠道而來的貴賓，破壞了觀光客的澎湖首航遊興。



▲探索夢號總噸位達7萬5千多，，是首度在新冠肺炎疫情趨緩後蒞臨澎湖的國際郵輪。（圖／澎湖縣警察局提供） 探索夢號總噸位達7萬5千多，，是首度在新冠肺炎疫情趨緩後蒞臨澎湖的國際郵輪，本次因應國內旅遊人潮的需求，在衛福部及交通部航港局的共同合作下，已於基隆港完成工作人員檢疫，並自7月26日基隆港首航後，至10月12日止，排定共19航次跳島旅遊蒞臨澎湖。



▲本次首航帶來926名國內旅客，包括衛福部長陳時中、內政部陳宗彥次長等亦一起搭乘。（圖／記者張塵攝，2020.07.27） 本次首航帶來926名國內旅客，包括衛福部長陳時中、內政部陳宗彥次長等亦一起搭乘。澎湖縣政府與澎管處共同安排簡易迎賓活動，由縣府胡流宗副縣長、旅遊處陳美齡處長、澎管處洪志光副處長、高雄港務分公司劉秋梅副總，登輪致贈到訪貴賓紀念品及參觀，蒞臨貴賓有交通部航港局郭添貴局長、中央流行疫情指揮中心王必勝執行長、基隆市林右昌市長、雄獅旅行社王文傑董事長、星夢郵輪業務部劉曉寧副總裁等。



▲遊輪旅遊對於地方特產採購、餐飲行業的幫助較大，希望藉由後疫情時代的行銷力度，讓澎湖的觀光順勢起飛。（圖／記者張塵攝，2020.07.27） 澎湖觀光協會理事長陳仁和表示，遊輪旅遊對於地方特產採購、餐飲行業的幫助較大，對於雄獅旅遊社大手筆推廣澎湖觀光，感到相當感謝與祝福，希望藉由後疫情時代的行銷力度，讓澎湖的觀光順勢起飛。





旅遊處長陳美齡說，澎湖目前是國內旅遊首選，此次郵輪旅遊攬客每趟以1500人為限，遊客到澎湖將分流5條路線，其中3條往南海跟東海小島旅遊，2條在本島旅遊；遊覽車接駁也與地方業者合作疏運，同時與在地名特產品及澎湖優鮮、農會等在地商家合作於郵輪展售。





此外，將加強推廣遊客步行到中正商圈購物及中央老街天后宮旅遊，也合作將花火節漫威文創商品於遊程中販售；後續希望進一步積極拓展郵輪靠港觀光，更讓今年蒞澎觀光人次再創高峰。



