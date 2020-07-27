找對象得看學歷？過來人曝擇偶「4大關鍵」：事實很殘忍

▲網友以「學歷還蠻重要的」為題，分享自己挑選另一半的4大關鍵。（圖／翻攝自《 Dcard 》）

在各大社群平台，有許多男女會為了個人感情問題而煩惱，因此常向廣大網友們尋求解決方法及正確答案，就有網友看到其他人因為「學歷差距」而產生的感情困擾後，有感而發的認為「學歷還蠻重要的」，並點出 4 大關鍵點，貼文一出也引發網友們熱議。該名網友在《 Dcard 》上發文，他認為若是自己要找結婚對象，學歷是相當重要的參考因素，雖然人的價值並不是完全由學歷決定，但結婚是為了能找到一個能和自己共同構築想像未來的人，而不是找到一個價值觀不盡相同的人，因此他也分享 4 個自己擇偶時重視的條件。原 PO 的條件有價值觀跟談吐的內涵、物質品質的生活、下一代的發展以及人脈，他認為對方必須是讓自己覺得厲害的人，尊敬對方的能力，才有對等的對話，也較容易互相包容彼此的價值觀，有平等關係，另一半也較不會有自卑感；和對方若有同等的薪資水準，就能有更好的生活；有了足夠的金錢，也能讓小孩有更好的教育資源，而對原 PO 來說，人脈的最高體現也就是醫療資源，若家人生重病，有人脈就能插隊給厲害醫師診治，雖不道德，但為了心愛之人，真的管不了其他事。他也提及，以理性因素，不考慮感性因素來看，大部分符合上述條件的人都是「高學歷」，考慮學歷並不膚淺，但也不能拿來傷害別人，有的人會嘲笑他人「怎樣的鍋配怎樣的蓋」，雖然這樣的言論其實有某種程度的事實依據，但這些話只會成為刺傷他人的一把利刃，最後他也無奈表示「事實是殘忍的」。貼文一出，大部分網友們一面倒，都持認同的態度，「學歷背後代表成長的環境跟價值觀養成相關性頗高，兩個學歷差太多的人磨合起來可能很辛苦」、「推這篇，學歷是考量因素之一，但不代表可以以學歷貶低他人」、「十分同意，學歷當然有影響，畢竟環境和人脈就是重要」、「非常同意，有時候從談吐跟價值觀，就大概能猜到這個人學經歷是怎樣」。（編輯：郭佩蓉）