掐孩童脖子強壓泳池！男事後「1句話」引眾怒：太超過

最近全台持續飆高溫，各地氣溫紛紛創入夏新高，而許多民眾為了解暑，開始帶著小孩去游泳池遊玩。日前有位父親就在網上控訴，自己帶著孩子去中壢一間游泳池卻遭遇「恐怖事件」，整個過程曝光後，也引起許多網友氣憤直呼：「真的是太超過了」。
一名父親在《爆料公社》發文表示，當天身體因車禍受傷，所以並沒有陪同孩子下水遊玩，而是在旁觀看孩子的狀況，原PO接著提到，因為孩子是獨生子容易感到寂寞，所以常找尋自己年紀相仿的小朋友玩，當天在和其他人玩水時，踢水潑到一位家長，對方起身用手撥水潑小孩，小孩則用水槍反射回去，後來對方更拉住小孩的游泳圈，不讓他走，右手抓住小孩的脖子，「還把頭強壓在水底不放手」。
對方隨即大喊「誰家的小孩，家長呢？」救生員也立馬衝過去制止，事後則報警處理，但對方卻在警察局外問要不要和解，表示提告對雙方沒好處，可以給「 200 元醫藥費」，此情況也讓原PO傻眼，並質問「如果發生是你，可以原諒嗎？」
貼文一出，許多網友氣憤的表示，「一個大人跟小孩要這樣計較嗎」、「你知不知道這樣造成孩子多大的陰影」、「太超過了吧，有必要嗎」、「怎麼會對一個孩子這樣」、「被水潑到，就可以把別人的頭壓進水中？」、「自己的妻小就在旁邊竟然對別人的孩子做出如此過分的事情 」、「如果是你的孩子被這麼做，你可以接受嗎」、「是想殺了那孩子嗎」。
綜合媒體報導，中壢分局表示已依法受理並通知雙方到案說明，因雙方皆提出告訴，警方將函送桃園地檢署偵辦。警方在此呼籲，民眾發生衝突，應理性溝通，並注意本身及他人安全。（編輯：許智超）
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