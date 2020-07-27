濃縮105頁「樓鳳」論文！他整理暗黑心法　老司機全暴動

▲這位老司機統整了 12 點論文精華，讓網友們不禁讚嘆其研究精神。（圖／翻攝自台灣博碩士論文知識加值系統網站）

自從李眉蓁身陷論文抄襲風暴，並落淚宣布放棄學位後，意外掀起全台針對台灣碩博士論文的好奇，其中全台點閱第 2 名的《大臺北地區旅遊樓鳳新興性產業分析》因為標題太吸睛一度成為網友熱議話題，沒想到近日就有「老司機」將該篇 105 頁的論文全數拜讀完畢，還整理出 12 大重點，成為不少網友紛紛留言表示「這才是認真做研究」。這篇由現年 35 歲新北市三峽派出所警員撰寫的論文共有 105 頁，主要在比較台籍、中國籍、東南亞性工作者的價錢與分布，另外也針對大台北地區的「中山區／西門町／三重」三地的性工作者分布，就連這位整理了 12 大重點攻略的「老司機」讀完也表示「文章內有許多基本術語介紹，其實還蠻適合剛入行的學弟」。該名網友根據論文當中數據和圖表整理出許多重點，其中就包含了統計顯示降價或許會增加交易的意願，但不會增加交易的次數、不論性工作者來自哪裡，最低價就是1600元等資訊。另外也揭露這行各個職位包括馬伕、雞頭、總機、水房等的抽成比例，甚至還記載了雞頭跑單跟被抄的SOP，及錢該賠給誰的江湖規矩。最後原 Po 也分享作者在結論提到「早年市內電話的發明摧毀了傳統妓院，如今智慧手機發達將會再次顛覆茶魚」作總結，讓不少鄉民紛紛讚嘆論文作者和原 Po 的研究精神「這本真的是當代台灣社會學研究巨著」、「一窺全貌，這種實地考察報告非常難得，會是重要史料，以後相關政策討論也會引用裡面數據」、「何止老司機，根本菩薩」。（編輯：楊智傑）