泰籍移工從台返國後確診　莊人祥：無法排除感染源在台灣

泰國今（27）天宣布新增4起新冠肺炎確診病例，並且經過官方證實，泰國疫情指揮中心發言人塔維辛表示，其中有1人是從台灣返泰的移工，在隔離期間的第5天確診，對此，中央流行疫情指揮中心也正式回應。
發言人莊人祥表示，在今日中午接獲泰國官方通知，該國確診1名自我國入境之COVID-19(新冠肺炎)感染者。經初步瞭解，該名個案是一名在台灣北部工作的泰籍移工，今(2020)年7月21日從台灣搭機(CI831)返回泰國，於7月25日確診。
莊人祥表示，無法排除感染源在台灣，針對這名泰國移工，初步了解是在北部一間公司工作，內部包含個案共有9位泰籍移工，其他員工則都是台灣人，目前正在疫調當中，指揮中心將了解個案的接觸狀況，也會先針對同住接觸者（宿舍室友）做隔離，等疫調結束後再評估接觸者是否採檢。
指揮中心指出，這名個案是在2018年1月17日入境，一直到今年7月21號出境，目前還在了解確診個案的發病時間，今天下午也已經展開疫調，如果匡列後的其他接觸者有症狀就會馬上送醫，預計今天傍晚會完成疫調，才會決定後續防疫作為。
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。