開放外籍人士來台就醫惹議！醫揭6問題：別用信任去對賭

▲中央流行疫情指揮中心公告 8 月將有條件開放外籍人士來台就醫，醫生陳志金就批評這是拿醫療人員對政府的信任去對賭。（圖／Nownews資料畫面）

今（ 27 ）日中央流行疫情指揮中心宣布 4 例境外移入的確診案例，分別來自賴索托、南非和美國，雖然台灣已逐漸掌控疫情，但國際間仍呈現嚴峻事態。對此，當中央疫情指揮中心宣布 8 月 1 日起開放外籍人士「有條件」來台就醫，立刻引來醫護界極力反彈，

醫師陳志金就痛批，並非每個國家都安全、可以相信，更稱「對他們開放，等於是用『醫療人員對政府的信任』去對賭」。

目前國內疫情持續穩定，加上今日境外個案共 462 例確診，針對 8 月即將開放外籍人士有條件來台就醫，醫師陳志金就直言，全球疫情下並非每個國家都值得信賴「對他們開放，等於是用『醫療人員對政府的信任』去對賭」，更提出 6 點問題，質疑哪個國家目前有迫切到值得讓國內醫護人員冒險醫療。

首先他就針對「國際醫療」的風險分級提出疑慮，並對公告所提到的「人道救援」、「有緊急醫療需求」詮釋感到不滿，希望政府能正面表列相對應的情況，更就醫護人員的身心負擔抱不平，並要求考慮進行「分艙分流」的治療，甚至提供較高的「風險加給」和保險理賠，最後也要求主管機關和收治外籍病患的醫院能公布收治病人的統計。

▲陳志金批評開放外籍病患來台的決定，並提出六點質疑。（圖／翻攝自臉書「Icu醫生陳志金」）

文末陳志金就無奈懷疑「有哪家醫院會在這個時候急著要開放的？管理階層又是如何說服自己的員工需要這麼做的」，更指「不是每一個國家、每一件國際醫療，都是那麼迫切，值得用『台灣醫療人員對政府的信任』、用『民眾對政府的信任』去對賭的」，而衛生福利部也曾在 23 日對醫界爭議表示會廣納各方意見並彙整上報。（編輯：楊智傑）