合歡山違停還嗆人！遊客「罰款金額」出爐　網愣：合理嗎

▲對於合歡山違停事件，原PO在網路上發文表示，太不合理了。（圖／翻攝自PTT ）

最近因疫情趨緩，國內旅遊人潮大爆發，登山遊客也逐漸增加，但山上的車位有限，非常難停車。日前就有網友道合歡山遊玩，但因為其他遊客違停，導致車子動彈不得，只好聯絡警方處理。隔日取車時，恰巧遇到該車車主，對方卻遭嗆「停的沒有問題」，引發輿論譁然。然而「罰款金額」出爐後，讓不少網友質疑「這樣合理嗎？」綜合媒體報導，這起事件發生在 25 日，主要因登山遊客違停，直接停在停車格後方，導致前方車輛無法離開，只好報警處理。對此，花蓮縣警察局新城分局表示，將依照道路交通管理處罰條例，最高開罰新台幣1200元罰鍰。而原 PO 就在 PTT 上發表對於罰金的看法，這位車主亂停車的程度，非常嚴重，還因此害人無法下山，結果才罰 1200 元，沒打方向燈就要罰 3600 元，讓他認為並不合理，並接著說到「立委諸公們，是不是該研擬一下這種亂停車的罰則，應該上調兩萬，吊扣駕照了？」許多網友看完後，紛紛表示贊同，「這樣的金額合理嗎？」、「有沒有搞錯，違停還亂嗆人，也開太少了吧」、「應該說，要可以強制拖吊，費用算違停車主的」、「都擋成這樣了，不知道警察不拖吊的理由是什麼」、「不然車主要是七天才回來，不就車子要被擋七天?」、「請苦主截個圖每兩小時檢舉一次」、「換個角度想，可以舉證損失的話就能要對方賠了 」、「兩小時可以開一單，看車主和警察要不要玩他」、「不能下山那是刑法強制罪，跟道路交通安全無關」。（編輯：許智超）