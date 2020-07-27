孕媽咪挺肚試吃！超雷店員「3件事」讓她氣炸：太沒禮貌

▲一位孕婦挺著大肚試吃彌月蛋糕時，被店員的態度和服務氣到大罵「服務業不行了」，讓不少網友認為她是玻璃心碎。（圖／翻攝自 Pixabay）

新手媽媽挺著肚子有許多要特別注意的細節，生活上也常會有許多不方便之處，如果旁人能多一份體貼，一定能減輕不少孕婦的負擔。近日就有一位接近懷孕後期的新手媽媽，在試吃彌月蛋糕的行程中到了一間名店，但這趟到名店試吃的體驗卻讓她氣到表示「服務業不行了」，引起兩派網友論戰。

在 PTT 的 BabyMother 版就有一位新手媽媽忍不住抱怨自己在蛋糕名店試吃的經驗，她敘述自己這趟體驗總共有三個讓她氣壞的點，首先是當天下大雨導致地板濕滑，原 Po 差點在門口滑倒，向店家反映後，店員卻只回了「對呀！下雨很滑」也沒有準備止滑墊等防滑措施，讓她相當傻眼。

此外，她提到自己因為孕晚期胎位不正，護理師就在她的媽媽手冊內夾了一張膝胸矯正胎位姿勢，姿勢是臀部抬高的圖紙，沒想到店員蓋店章時卻將那張圖紙抽到一旁，跟同事在一旁大笑。最後，當她詢問打折的門檻是否有附註在廣告單上時，店員也理直氣壯地說：「沒有」，原 Po不禁氣得直接問對方「所以你們是指望已經有媽媽腦的我可以馬上記得」。

▲準媽媽分享自己試吃彌月蛋糕的踩雷經歷。（圖／翻攝自 PTT ）

不過對這樣的行為，就有網友認為是她「玻璃心」太敏感了，紛紛表示「懷孕自己本來就要小心啊」、「準媽媽還是放寬心點會比較開心」，甚至認為原 Po 最後怪罪店員的行為「不太 OK 」。但也有網友支持原 Po 「傳閱大笑這很沒禮貌」、「雖然懷孕會影響情緒，玻璃心，但有時自己說話口氣真的該注意」。（編輯：楊智傑）