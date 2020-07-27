好市多恢復內用區！網友看衰「這項措施」：考驗人性

▲好市多內用區重新開放，甚至用不鏽鋼刀叉全面取代一次性塑膠餐具。（合成圖／左圖取自 NOWnews 資料中心；右圖翻攝自臉書社團「Costco好市多 商品經驗老實說」）

新冠疫情的影響讓不少公共場合祭出維持社交距離的措施，知名美式賣場好市多（Costco）也於 3 月決定撤掉熟食內用區，不過好消息來了！今（27）日全台好市多門市將全面恢復內用桌椅，就連刀叉區也一併改成提供可重複使用的不鏽鋼餐具，不過民眾在開心終於能在賣場內大快朵頤時，也不禁擔心這些餐具失竊和衛生的問題。

一名新竹人稍早就在臉書社團「Costco好市多 商品經驗老實說」 Po 文，他直擊新竹好市多賣場內的人潮，表示「好市多的熱食區桌椅回來了，而內用餐具也改成能重複使用的餐具，感覺好陌生」。仔細一看畫面，原先賣場內提供的一次性塑膠餐具區，現在已全數被替換成不銹鋼製的刀叉和湯匙了。

▲好市多宣布為配合政府規定，全面淘汰一次性餐具，並提供可重複使用刀叉給顧客使用。（圖／翻攝自臉書社團「Costco好市多 商品經驗老實說」）

針對好市多這個措施，雖有網友表示「能減少垃圾是好事」、「支持環保」、「不錯啊！很環保，不敢用自備也可」，但仍有不少網友對公共衛生仍抱有疑慮，紛紛表示「還在防疫期間，這樣不妥吧疫情還在還不適合用這種非拋棄式的吧？」、「建議加上防塵蓋和旁邊放乾洗手吧」。

不過最多人擔心的反而是「餐具失竊」的問題，許多網友就不看好這項措施，認為「塑膠的都有一堆人拿走了更何況這種」，同時預言「下個月來看看耗損率」、「

」、「好市多再次挑戰台灣人性」，但也有網友相信台灣人的良心：「百貨公司美食街也沒有人會偷阿」、「台灣人不會低俗到不可思議的程度吧」。（編輯：楊智傑）

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