隆乳升級前必知兩大前提　權威醫師這樣說！

擁有逾20年豐富隆乳經驗的台灣美容外科醫學會理事長、新聖整形外科院長

▲根據Nownews民調中心的夏日整形調查，約有11%的女性追求胸型更美。(圖/NOWnews攝)

▲藉由術後適度的按摩，以及選擇適當的植入層次，就能大幅降低其發生率至2%以下。(圖/NOWnews攝)

▲楊國輝理事長說明選擇植入物時的注意事項。(圖/NOWnews攝)

每一種隆乳方式均有優缺利弊，

10年的美國FDA研究報告，以及19萬使用者的追蹤研究報告

根據Nownews民調中心的夏日整形調查，約有11%的女性追求胸型更美，願意嘗試水滴隆乳，因此在國外風行多年的美人魚水滴才剛引進台灣，就讓許多女性期待不已。楊國輝分析：在高價位整形市場中，接受隆乳手術主要族群介於25至35歲的女性，尤其近年來人人都能成為網紅的自媒體時代，追求升級的尺寸也從過去常見的250cc，轉為300c.c.起跳，甚至要求醫師使用500cc以上植入物，達到F以上的罩杯。雖然尺寸需求時代演進，但所有患者的疑問始終圍繞在「手術安全性」、「有無後遺症」及「自然與否」。在在顯示女性追求自信美時，「安全性」是永遠的焦點。楊國輝指出，早期只有鹽水袋，直到10多年前果凍矽膠問世，其自然柔軟觸感及不破漏的特性，又被稱為記憶果凍，上市即成為市場主流。義乳主要可以分為光滑面和絨毛面兩大類，光滑面主要為圓形，絨毛面又分為圓形和水滴形，模擬真實乳房外觀的水滴形，由於線條自然，讓不少女性指定選用。然而不論任何手術都有風險，隆乳手術也不例外。隆乳前必須了解兩大安全性議題，「莢膜攣縮」與「BIA-ALCL」。莢膜攣縮是隆乳術後常見的併發症，當異物植入後，人體會生成新組織將其包圍並固定，但可能因為體質或其他因素，導致這層新組織不斷增厚，甚至產生收縮導致乳房變形及疼痛。統計上粗糙面植入物的攣縮率低於光滑面，但藉由術後適度的按摩，以及選擇適當的植入層次，就能大幅降低其發生率至2%以下。另一必知的議題是全球累計573名病例，在使用植入物多年後，出現腫痛變形的症狀，進而驗出在莢膜內有種罕見T細胞淋巴瘤－BIA-ALCL（以下簡稱ALCL）。此疾病平均進程約10年，以絨毛面使用者比例最高，病例分布以歐美國家居多，亞洲國家僅日韓有零星案例，但也造成某些產品被各國衛生當局預防性下市。為此，不少植入絨毛面的使用者回診詢問是否需取出或替換植入物？對此楊國輝說明，ALCL的發生率平均是10萬分之3至4，遠低於國人女性罹患乳癌10萬分之69.1的機率，如同多數女性不會因為擔憂罹患乳癌進行預防性乳房切除，隆乳患者暫勿過度反應。除定期追蹤檢查外，重要的是若隆乳多年後若發現乳房突然腫大，甚至在乳房或腋下摸到硬塊，即應盡速就醫檢查。楊國輝建議，選擇光滑面植入物，術後好好照顧，就能維持最佳狀態，若自認術後無法勤加保養，好照顧的絨毛面不失為好的選項。現今國內許可合法使用的絨毛面義乳，表面屬於較細緻的霧面材質(微絨毛)，擁有，在各國的衛生單位都持續核准使用，讓有隆乳需求的患者選用上更多一層保障。