NOWnews 今日新聞

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威力彩今晚衝31億！冷門號碼曝光　財神爺不愛這兩個數字

威力彩今（27）日開獎，之前已連47槓，連槓期數為第三屆以來排名第1，台彩預估，頭獎累積金額上看31億元，若如1注獨得，將打破歷年來單注獎金總額，創下史上新高紀錄。到底不受財神爺眷顧的冷門號碼是哪個？

泰籍移工從台返國後確診　莊人祥：無法排除感染源在台灣

泰國今（27）天宣布新增4起新冠肺炎確診病例，並且經過官方證實，泰國疫情指揮中心發言人塔維辛表示，其中有1人是從台灣返泰的移工，在隔離期間的第5天確診，對此，中央流行疫情指揮中心也正式回應。發言人莊人

台灣豬拚外銷／台糖籲不能急　「滷肉飯價格合理」是前提

台灣從口蹄疫疫區中除名，農委會喊出年底前要外銷台灣生鮮豬肉品，但歷經24年，台灣豬肉外銷系統早已斷鏈，要打國際盃可能嗎？有競爭力嗎？為此，做為「國家養豬隊」的台糖早就配合政策超前部屬，積極升級養豬場設

台積電一度漲停飆天價424.5元　帶動台股再創30年新高

台積電上周五（24日）ADR續飆新天價，大漲9.6%，連帶激勵台積電今（27）日股價再度飆上新天價，今日台積電以420.5元開出，盤中一度漲停，來到424.5元再創歷史天價，並帶動台股大漲逾300多點
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