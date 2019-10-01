NOWnews 今日新聞

泰籍移工從台返國後確診 莊人祥：無法排除感染源在台灣

泰國今（27）天宣布新增4起新冠肺炎確診病例，並且經過官方證實，泰國疫情指揮中心發言人塔維辛表示，其中有1人是從台灣返泰的移工，在隔離期間的第5天確診，對此，中央流行疫情指揮中心也正式回應。發言人莊人