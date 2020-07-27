澎湖水情拉警報？水公司：9月底供水穩定、節約是王道

▲澎湖縣長賴峰偉抱病會見呂錦亭，關心澎湖觀光旺季的水情，對於部分地區管線老舊或接水點阻塞，協助住戶將管線汰換。（圖／澎湖縣政府提供）

▲旅遊處請旅宿業者向遊客加強宣導，因離島地區的資源有限，務必請大家儘量減少用水量、用電量。（圖／記者張塵攝，2020.07.27）

26-28℃，並搭配電扇使用等

針對暑假觀光旺季旅客爆量來澎，造成用水、用電量增加，澎湖縣長賴峰偉27日會見澎湖自來水公司七區管理處澎湖營運所主任呂錦亭，關心澎湖水情，呂錦亭強調，澎湖9月底前供水穩定，民眾、遊客大可安心。呂錦亭指出，澎湖地區因部分地區管線老舊或接水點阻塞，已經協助住戶解決，並列入管線汰換計畫；此外，少數旅宿業者未設置儲水設施，他也建議增設儲水及改善水塔配置，同時呼籲遊客要節約用水。目前澎湖本島每日用水量約3萬4,000噸，各水庫出水量約7,000噸，海水淡化廠供水量達1萬7,500噸，其餘由深井水調配供應，若水源不足，自來水公司將適度增加海淡水產量。對於有家戶暫時缺水，水公司將協助安排水車配送，自來水公司澎湖營運所已從高雄調度水車備授。澎湖縣政府旅遊處也針對媒體報導，主動洽詢台電、台水公司，獲得澎湖今年的水電均備有足夠的預備產能可充足供應，今年夏季不會發生供給不足的窘境，請業者放心，但仍要請大家珍惜使用寶貴的水電資源。旅遊處請旅宿業者向遊客加強宣導，因離島地區的資源有限，務必請大家儘量減少用水量、用電量，以淋浴代替盆浴，冷氣溫度設定，以避免用水電量突然暴增，機電設備無法負載，或有臨時跳電等情事發生，產生旅客抱怨。