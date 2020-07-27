影／搶拍領角鴞害幼鳥跌出窩？黃蜀婷：是幼鳥正常離巢

▲有少數的民眾在管制線外拍攝領角鴞，黃蜀婷強調不能將這些行為是為是鳥友的錯誤。（圖／黃蜀婷提供）

▲拍攝的鳥友也很肯定警方拉起封鎖線的做法，認為這樣不僅保護了領角鴞，也保護了守法自律的鳥友們。（圖／黃蜀婷提供）

近日有4隻領角鴞的身影出現在桃園平鎮區，訊息經過網路傳播後，立刻引來大批的鳥友攜帶攝影器材前往拍攝；不過，也有民眾指出，瞬間集結的鳥友，已經造成附近的交通打結，同時驚嚇到領角鴞寶寶，甚至還造成其中一隻幼鳥跌出樹洞外。對此，臉書社團「拍鳥俱樂部」負責人黃蜀婷今(27)日表示，事實並非如許多媒體報導所言，因鳥友的無紀律，造成幼鳥的傷害和附近的失序。黃蜀婷說，領角鴞的拍攝點曝光，第一時間到現場的除了社團鳥友外，也有許多圍觀看熱鬧的民眾和少數的「個體戶」鳥友；絕大部分的鳥友拍攝領角鴞，都一定會自律不逾矩，極少數製造混亂的人，不應該與大部分守秩序自律良好的鳥友混為一談。至於鳥友拍攝導致幼鳥受驚而跌出樹洞的說法，黃署婷轉述現場的鳥友說法表示，這一窩最大的幼鳥-大寶，有鳥友見證已經在上周六離巢，這一兩天新的鳥訊顯示出，這一窩領角鴞的幼鳥已經陸續的在離巢，今日也又有一支離巢；鳥友也預估明天這一窩幼鳥將全數離巢，幼鳥是正常離巢，並非是被驚嚇跌落樹洞。黃蜀婷也貼出鳥友群組的照片說，鳥友們對於警方在現場圍起封鎖線的做法十分贊同，也願意遵守相關的規定來拍攝領角鴞；她還引用前衛生福利部國民健康署署長邱淑媞的說法表示，「庶民鳥類社團，不僅能帶動攝影與生態旅遊商機，更做了許多珍貴生態紀錄」。邱淑媞認為，政府應該善用這股熱情借力使力，讓鳥類重新回到台灣民眾的生活圈中，「而不是放大少數人的行為，甚至用臆測、抹黑去霸凌攝影人士，製造對立，甚至要讓人們誤以為鳥類就該離人們很遠。」黃蜀婷表示，媒體是很珍貴的社會資源，應該盡力宣導多數鳥友的生態保育理念，不應該爛炒負面議題；如果媒體只炒作現場有多少人相互對罵，卻忘了宣導反獵捕、反非法買賣野生動物等重要議題，那才是全民的損失。黃蜀婷也呼籲，應該藉這次機會多認識2級保育領角鴞等各種保育類的鳥類，同時要教育民眾不可以私自飼養保育類鳥類；期盼當地的生態NGO團體能夠到現場為好奇圍觀的民眾解說，讓他們能夠真正認識這種貼近人類都市生活的領角鴞。