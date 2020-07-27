桃園本土登革熱確診者7名鄰居中鏢　累計國內共9例

衛生福利部疾病管制署表示，桃園市新增7例本土登革熱病例，其中1例已由桃園市政府於7月26日公布，另6例於今（27）日確診，截至目前國內累積9例本土病例，均居住於桃園市，另累計56例境外移入病例。疾管署副署長莊人祥表示，這7例為4男3女，年齡介於14至78歲間，其中1例已由桃園市政府於7月26日公布為確診個案，而該名確診個案（案3），與7月24日確診個案（案2）住家距離37公尺疾管署針對案2住家周圍擴大採檢64人，同時含桃園市政府公布快篩陽性個案8例，其中有6例於今日檢驗確診，這6名個案皆居住於桃園市長安里，與案2住家距離100公尺內。莊人祥表示，其中2名自覺無症狀，另4名陸續於7月5日至11日間發燒就醫，目前皆已無症狀，都屬於比較早期的感染案件。但為防範疫情擴散，衛生單位已完成家戶內外化學防治噴藥及孳生源清除作業，另將持續加強個案活動地周邊的疫情調查及防治，並落實當地民眾衛教及醫療院所提醒通報警覺。莊人祥說，截至目前國內累計9例本土病例，均居住於桃園市，另累計56例境外移入病例，較近5年同期為低，且多為1至3月個案，感染國家以印尼、菲律賓等東南亞國家為多。疾管署再次呼籲，近期國內各地持續有午後陣雨，請民眾雨後應加強環境整頓與孳生源清除，落實「巡、倒、清、刷」，以降低病媒蚊密度。同時提醒地方政府特別注意從東南亞返台的居家檢疫對象，若發現有發燒、頭痛、後眼窩痛、肌肉關節痛、出疹等疑似症狀者，應儘速安排就醫，加強登革熱檢驗。此外，疾管署也請醫療院所提高警覺，務必加強詢問就診者之TOCC(旅遊史、職業史、接觸史、群聚史)，若為疑似個案，可使用登革熱NS1快篩試劑輔助診斷並及早通報，以利衛生單位採取防治工作。