威力彩幸運兒不是你！粉專曝「幻覺真相」：把機率當塑膠

▲怪奇事物所解釋何謂「輕忽機率偏誤」。（圖／翻攝自「怪奇事物所 Incrediville 」臉書粉專）

萬眾矚目的威力彩今（27）晚開出頭獎，由兩位幸運兒均分，一人各得 15.6 億元。近日全台瘋樂透，網路上到處可見「如果中 30 億要怎麼花」的類似討論串，但為什麼明明機率微乎其微，大家還是暗暗覺得自己可能會中獎？臉書粉專「怪奇事物所 Incrediville」就發文解釋所謂的「輕忽機率偏誤」，指出大眾經常把「機率都塑膠」。「怪奇事物所」今晚應景在臉書發文表示，「為什麼僅僅兩千萬分之一的機率，就能讓人整天苦惱該怎麼花那三十億；反觀出門被車撞的可能性高達兩萬分之一，大家走在路上卻還敢調皮滑手機？」「怪奇事物所」接著說明，科學家曾經做過實驗，告訴人們「你們有 50% 機率會被電」跟告訴人們「你們 100% 會被電」，人們的緊張程度其實是一樣的。這顯示，對人類的思考方式來說，事情往往只分成「會發生」和「不會發生」，而事情發生的機率卻沒被放在心上。「怪奇事物所」指出，在心理學上這又叫作「輕忽機率偏誤」，以為事情越大條就越有可能發生，比方說因為怕鯊魚咬不敢潛水、因為空難新聞不敢搭飛機、因為看到樂透獎金衝高就包牌狂買，都是一樣「不知道不明瞭、把機率當塑膠」的行為。笑翻的網友則在底下留言回覆說，「為什麼要打擾 2 千多萬人做夢呢」、「人腦: 中樂透就是 50% ：會中跟不會中」、「其實我覺得發票比樂透還難中」、「我只是放棄了中 31 億的權利而已好嗎」。（編輯：倪浩軒）