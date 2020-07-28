傳統冷氣吹2個月電費快2萬！他嚇：有可能嗎　內行揭真相

夏日到來，天氣相當悶熱，就算穿得清涼、待在家不出門仍是汗流浹背，沒吹冷氣根本超難熬！而夏天吹冷氣電費自然會比較高，但近日有網友就透露，自己家裡都是舊式冷氣，沒想到 2 個月的電費竟逼近 2 萬元，如此高的金額讓他嚇傻，便發文詢問大家「有可能嗎？」對此，不少內行網友都直指「正常喔！傳統冷氣真的比較耗電」。

原 PO 在臉書社團「爆廢公社」中貼出近 2 個月的電費帳單，他表示，自己家裡都是舊式冷氣，共有 3 台，其中一台幾乎 12-24 小時開，另外兩台開 8-10 小時左右，溫度皆調在 23-25 度之間，沒想到 2 個月的電費金額竟高達 19205 元，包括流動電費 18762 元與分攤公共電費 443 元，另也有使用電熱水器，這讓他實在難以置信，不禁直呼「會不會太嚇人...」並透露幾天前聽到對面鄰居說被偷接電，因此詢問大家「有可能嗎？」

▲網友 PO 出自己家中近 2 個月的電費帳單，金額直逼 2 萬元。（圖／翻攝自臉書社團「爆廢公社」）

問題曝光，許多網友紛紛留言「舊式冷氣耗電以外，溫度開太低也很耗電，且冷氣開這麼久（非變頻），這個價格滿合理的」、「我家也是窗型舊冷氣！有 3 台！兩個月都幾乎 6 千多！我們溫度都吹 28 + 電扇！房間這台是幾乎在房間都開著！客廳也是幾乎都開著（除了晚上睡覺）！」「超出我一年電費（我家開 24h ）」、「我們之前也是 3 台舊式冷氣，電費 2 個月 12000 多，換分離兩台 兩個月變 5000 多」、「傳統冷氣真的很可怕，尤其漏冷媒會結霜的，我試過套房 2 個月，每天下班睡覺到上班時間，2 個月 8000 」。

另還有不少人直指「這條件這價格很正常啊！花點錢全部換變頻吧！你會在下兩個月的電費帳單前露出大大的笑容」、「變頻冷氣真的差很多...」「三台冷氣全換變頻，帳單大約就可以除以 3 了」、「這付一年可以買 4 台至 5 台變頻冷氣了」、「換變頻一級省電呀！我家的冷氣其中有 1 台 24 小時沒在關（人不在時開給貓吹的），電費超省」。（編輯：許苡晴）