住新莊很方便？台北人秒問「7字」　全場傻眼：有夠天龍

▲網友覺得以搭捷運來說，其實從新莊到台北市很快。（圖／翻攝自PTT ）

台灣各地區的發展程度大不相同，而在鄉民心中除了經典的「戰南北」，還有常被比較或討論的「天龍國」的台北市與廣闊的新北市。對此，昨（ 27 ）日就有網友分享，兩位朋友對於他居住在新北市的看法，貼文一出也引起熱烈回應。原PO在PTT上表示，和朋友聊天的過程中，提到最近想要租房子，目前在看新莊捷運站附近的租屋，沒想到住在士林的朋友一聽就秒問：「你怎麼看那麼遠？」另一位住在大安區的朋友也持相同的看法；兩人的反應也讓原PO疑惑，「從新莊搭捷運到士林只要 25 分鐘，就算到公館也才 35 分鐘，為何台北市人普遍都覺得新莊很遠？」不少網友看完後紛紛表示，「住新莊某些地方進台北其實不到 15 分鐘」、「有夠天龍」、「天龍人覺得新北很遠，正常吧」、「以搭捷運來說，其實真的還好」、「過個橋不就到了，還好吧」、「新莊交通方便阿，而且生活機能也不差」、「住台北市的很少去新北阿 」、「對你朋友來說，那台南高雄不就跟南北極一樣遠嗎？」。另外也有許多網友開玩笑地說，「哪？根本沒聽過」、「超遠的，好不好」、「南部，只要是南部都很遠」、「從公館搭公車到新莊超遠的好嗎」、「我朋友的媽媽新莊人，去台北市的時候都說，進城」。（編輯：許智超）