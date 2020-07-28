現在台灣仍是最安全國家？醫曝「誇張現況」：打上大問號

新冠肺炎疫情仍在世界各國延燒，確診人數已經突破 1600 萬，並持續攀升中。昨（ 27 ）日也爆出一位從台灣返泰的移工確診，引發各界關注。對此，醫師謝宗學也感嘆，近期台灣人對疫情警覺性降低，戴口罩的比例越來越低，「現在台灣是不是依然最安全？我必須打上一個大問號！」
中山醫學大學附設醫院兒童急診科主任謝宗學在臉書提到，「 7月 27 日通報四個新冠肺炎境外移入確定病例，距離上次單日超過 3 個確定病例（ 5/3 敦睦艦隊 4 人）已經超過 2 個月，這代表國際疫情持續升溫，更要擔心的是泰籍移工返回泰國後被確診新冠肺炎，不排除是台灣本土感染」。
謝宗學醫師也觀察到不少民眾行為幾乎回到正常生活，除了在大眾交通工具和醫院裡有比較多人戴口罩外，其餘在室內或人潮擁擠之處戴口罩的比率越來越低，雖然過去滿街民眾出門都會戴上口罩，隨著台灣疫情趨緩，謝宗學感嘆，戴口罩的人越來越少，變成只有少數人戴口罩的誇張現況。
這也讓他感嘆，「今年年初我說台灣防疫做得好將是世界上最安全的國家，剛開始時還在 PTT 上被網友酸，後來證實真的是如此，現在台灣是不是依然最安全？我必須打上一個大問號！」
謝宗學醫師也苦勸，民眾應該重拾年初對新冠肺炎戒慎恐懼的心情，出門戴口罩、勤洗手，做好個人衛生防護。台灣周邊國家形成的疫情大海嘯，已經將台灣緊緊包圍，只要還有人入境，台灣絕不可能置身事外，仍然必須全民防疫，秉持防疫即救國的想法確實執行個人衛生防護。
謝宗學醫師接著說，「昨（ 27 ）日 4 人境外移入、1人疑似本土感染，在防疫上是警訊，但網路上討論熱度卻不高，明明海嘯就在眼前卻視而不見，更是超級警訊！歷史上的世外桃源或中立區被打破都是因為生活安逸沒有警覺，「若持續鬆懈，台灣還能維持無疫情的環境多久？我很悲觀」。（編輯：潘毅）
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