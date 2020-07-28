境外移入確診暴增？眾狂嘆「難解隱憂」：別以為台灣沒事

新冠肺炎疫情全球延燒之際，台灣疫情趨緩，國內湧現「報復性出遊」人潮，但全世界仍有許多國家確診人數持續攀升，甚至有部分地區出現第二波感染現象。不過，台灣自 24 日起新增 3 例新冠肺炎境外移入個案後，又於 27 日新增 4 例、今（ 28 ）日新增 5 例境外移入個案，疫情話題再度掀起網友高度熱議。
根據中央流行疫情指揮中心指出，台灣 24 日新增 3 例境外移入病例，均從菲律賓返台； 27 日再新增 4 例境外移入病例，分別從南非、美國返台；今稍早再宣布新增 5 例境外移入病例，指揮中心將於下午 2 時召開臨時記者會對外說明。
此外，中央流行疫情指揮中心昨日表示，我國昨中午接獲泰國官方通知，一名從台灣入境之新冠肺炎確診感染者，經初步瞭解，該個案為在台灣北部工作之泰籍移工， 21 日從台灣搭機返回泰國，並於 25 日確診。指揮中心指出，針對該名個案，除向泰方瞭解該個案發病及檢驗情形外，亦立即與地方衛生單位調查在台接觸者，並進行採檢與居家隔離措施，一旦發現有症狀者，將送醫院隔離，而有關泰籍移工接觸者調查及檢驗，指揮中心今下午也將一併對外說明。
消息被轉貼至 PTT 引發網友熱議不斷，紛紛憂心表示「國外一直沒停啊」、「全世界都還在爆發，台灣不要以為沒事了」、「拜託現在國外疫情當頭欸，台灣太安逸」、「外國第 N 波」、「看國外的疫情就會覺得正常啊」。（編輯：賴詠璿）
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因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。