車票可提前28日購買　台鐵新制8／5起上路

旅客出遊要注意，台鐵修改訂票規定，原本可提前 14 天購買的預售車票，自 8 月 5 日開放可提早 28 天購買，每逢周五可多預訂 2 天至 4 周後的周日的車票，網路購票及車站窗口預售都適用。台鐵表示， 8 月 5 日零時起開放預售 28 天車票，未來旅客可於乘車日前 4 周開始訂票，每逢周五可多預訂 2 天至 4 周後周五、六、日車票，如 8 月 14 日可預訂 9 月 11 日周五、 9 月 12 日周六及 9 月 13 日周日乘車票。另車站窗口預售時間為開放訂票日上午 9 時，現場售票與網路訂票連線使用同一座位檔，不另保留座位現場販售，旅客可多加利用網路訂票。此外，台鐵指出，花東常態實名制車票調整為開放訂票日起前 3 日提供符合資格旅客優先訂票；連假加班實名制車票調整為開放訂票日起至乘車前 3 日提供符合資格旅客優先訂票； TR-PASS 調整為 30 日前開放預購，預購時須選定啟用日，有效期限為啟用日往後連續使用 3 日或 5 日；團體票訂購期限調整為乘車前 2 個月至乘車前 35 天退票手續費部分，乘車日當天退票每張按票價 20% 核收，且不得低於 20 元；距乘車日 2 日至 3 日每張按票價 10% 核收，且不得低於 20 元；距乘車日 4 日至 25 日每張 20 元；距乘車日 26 日起：每張 10 元。