同事影響工作該離職嗎？過來人揭「職場黑暗面」：有優點

擁有一份穩定高薪的工作相信是不少人的目標，但是職場上除了工作技能要點好點滿之外，如何與同事、主管們相處也是工作時必須學會的技巧。最近就有一名在工廠內的員工發文表示，由於同事平均年齡都比他大，幾乎都是 40 歲起跳，讓他覺得相處起來有些障礙，因此萌生想離職的念頭，這個想法曝光後，立刻掀起網友們的討論。

這位在工廠上班的員工在 PTT 上詢問眾人「有人想換工作是因為同事太老嗎」，引起不少討論。原 Po 在文內提到，自己在一間固定週休二日的工廠上任職，薪資待遇雖比不上之前在醫院輪班，但因為能照顧家庭所以選擇這份工作，不過最近卻因為「同事」這個因素，讓他萌生了想離職的念頭。

原 Po 表示，由於自己才快接近 30 歲，同事年紀則接近 40 - 50 歲，談吐都好像是長輩一般，甚至在聊天過程難免會出現偏見或怪力亂神的跡象，而因年紀差距與同事處不來更影響到工作方面，只要原 Po 在工作領域上談論到新觀念或看法時，總會被同事認為是「後輩搶前輩地位」，時常讓他被同事們使喚。

▲原 Po 解釋自己因為家庭因素換了工作，但職場環境真的讓他受不了想離職。（圖／翻攝自 PTT ）

雖然班別和工時讓原 Po 非常滿意，但這樣的工作環境也令他不禁思考「是否再找其他同等待遇工作就好」。貼文曝光後，就有網友提供他反向思考，認為「同事老代表穩定、離職率低，可以長期待下去」，不過也有人認為「笑笑不插話不表態就好了，一天之中是有多少時間能聊天聊到要換工作」、「上班是同事，下班不認識」。（編輯：楊智傑）