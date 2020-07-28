新鮮人想養貓！問「年薪」需多少　網一算嚇爛：太貴了啦

▲男網友表示自己快工作了，但因景氣差，因此詢問年薪多少才能養貓？（圖／翻攝自 Dcard ）

有保險公司整理出「養寵物花費懶人

許多人喜愛養寵物，無論是貓、狗或是其他小動物，都各自擁有一票擁護者，近日，有名剛畢業的社會新鮮人就好奇「年薪多少才能養貓？」，貼文一出，網友紛紛給出建議，更有飼主分享「驚人支出」。該名男網友在社群平台《 Dcard 》上發文，他表示自己就快工作了，突然很想養隻貓咪，但聽說現在經濟不景氣，工作也不好找，究竟年薪需要達到多少才能夠養貓？「有什麼必要和非必要開支或額外開支嗎？剛畢業的年輕人養得起貓嗎？」。貼文一出，有些飼主認為不需要太多，「用的玩的都去淘寶買，大概可以省一倍以上，貓砂可以去好市多買 40 磅也才 300 多（可以用半年以上），飼料我都在蝦皮買，也可以省很多」、「年薪不到 30 萬貓也是被養得很肥，我是覺得養貓並沒到那麼花錢」。但也有網友表示「至少要200萬，養貓和養小孩一樣，貓需要保險、奶粉、衣服、鞋子，還要請醫師定期檢查，真的很花錢」、「真的需要存一筆預備金來負擔醫療費用（你和寵物的），現在也有寵物險多少有補助，也可以爬個文」、「養貓月租費 3-4000 元」、「在香港養貓更是噴錢隨便去個醫院起碼三四千台幣起跳，然後我家的貓是吃主食罐，貴到吃土」。事實上就包」，其中養貓部分顯示「晶片費用：植入費為 300 元＋登記費用；伙食費：一年大約 5000-15000 元；施打疫苗：三合一疫苗 500-900 元；其他開銷： 3000-5000 元；醫療費：不一定， 500 到上萬元不等；喪葬費： 2500-50000 元」，根據統計，若以十年壽命來計算，養貓的花費約為 55 萬，還不包含生病、意外或毀壞東西之類的突發狀況。（編輯：郭佩蓉）