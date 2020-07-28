男路邊驚見紅包袋！湊近一看瞬間秒變臉：是三倍媳婦券？

▲一位男網友路邊撿到有人遺失的三倍券，外觀乍看之下還以為是冥婚的紅包，讓他笑稱這是「三倍媳婦」。（合成圖／左圖取自 NOWnews 資料中心；右圖翻攝自臉書社團「新路上觀察學院」）

振興三倍券正式開跑滿兩周，全台出現許多「領得開心、用得更開心」的民眾。不過經濟部就有提到今年發放的三倍券與先前的消費券不同，特地在包裝上增加了橘色塑膠卡套，就是要方便民眾收納。不過最近還是有網友在路邊發現有人弄丟三倍券，而且乍看之下，放在地面上的信封更讓人以為是紅包，引起不少討論。

一位男網友近日在臉書發文表示自己在路邊撿到了遺失的三倍券，他表示「騎過去還以為只是信封，繞回去看發現不得了」，仔細一看，振興三倍券的包裝遠遠看起來和紅包有幾分相似，讓人不禁聯想到民間傳統「冥婚」會在路邊丟紅包的習俗，就連原 PO 也忍不住表示差點撿到了「三倍媳婦」。

▲網友以為路上有人遺失類似紅包的信封。（圖／翻攝自臉書社團「路上觀察學院」）

▲仔細一看他才發現這是三倍券的包裝。（圖／翻攝自臉書社團「路上觀察學院」）

畫面曝光後，就有不少網友也眼花以為是要用來冥婚的紅包，眾人紛紛在底下留言回應「三倍的婚姻啊」、「快點！可以當三倍姐夫」、「撿了一次要娶三個」、「家屬在角落等你」、「這樣可以冥婚三個」、「照陽間的規矩，你得先要有一個媳婦，繳出去才能換三個回來」。

不過也有網友針對遺失這件事，提醒原 PO 可以繳給警局，透過紙本上的序號也許可以查到失主，「現在撿去警察局招領六個月後沒人認領就歸拾得人所有，不過六個月後三倍券也沒用了，可以考慮再留個三十年拿來當傳家寶」、「還是別去碰，你報警請警察處理吧，上面有編號可以查到失主」。（編輯：楊智傑）