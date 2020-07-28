超前佈署後疫情時代　全球最小葉克膜　將在台灣自行生產

新冠肺炎（COVID-19）國外疫情再度陸續出現大規模爆發，各國醫療體系紛紛開始擔心醫療救援物資的數量，尤其包括重症急救所需要的如呼吸器、葉克膜等醫療器械，若數量不足，不僅無法負荷大量病患需求，更可能造成排擠其他重症病患等問題。





台大心血管中心主任陳益祥醫師表示，由於新冠肺炎患者的症狀反應屬於急性發炎，跟慢性呼吸治療的病患相比，新冠肺炎患者只要情況一穩定，移除葉克膜到拔呼吸器，只需要短短幾天時間即能恢復，因此更適合用葉克膜來跟死神放手一搏。陳益祥醫師也提到，其實兩年前台灣的流感大爆發時，國內就曾經出現葉克膜機器不夠用的窘境，台灣雖然防疫有功，沒有爆發本土大型群聚感染，確診重症病患人數也極為少數，但被稱為重症急救「最後王牌」的葉克膜，完全依賴國外三大廠牌進口，目前由於歐美國家大量急需，我國的訂單已被延後至少半年以上，國內醫療器械發展，勢必需要超前佈署，以因應未來開放國境後，無法預期的可能性。



▲台大心血管中心主任陳益祥醫師表示，這次的新機型「生磯-1000葉克膜」體積小不占空間，並可支援各家不同廠牌的耗材。（圖/NOWnews攝）

因此，已有業者與哈佛學者共同研究，開發出全球最小的葉克膜機器，陳益祥醫師也親自飛往美國，測試該機器的實用性。他指出，這次的新機型「生磯-1000葉克膜」體積小不占空間，主控面板介面也更能協助醫師監控病患的生理情況，最重要的是，該台葉克膜可以支援各家不同廠牌的耗材，不必擔心萬一A廠牌耗材不足時，機器就無法使用的情況發生。陳醫師說：「能夠看到這台機器即將在台灣落地生產，絕對是台灣醫療界一大福音，我們不必再苦等國外一再延遲的訂單，也不必被原廠耗材綁架。」



▲上騰生技顧問股份有限公司董事長張鴻仁表示，未來高階醫療器械及科技的發展，絕對是值得投資與努力的方向。（圖/NOWnews攝）

這次亞洲生技展上，台灣能自行生產的葉克膜機器，果然吸引許多相關專業人士的注意。上騰生技顧問股份有限公司董事長張鴻仁也表示，台灣製造能力有目共睹，加上這次防疫能力受到全球肯定，這次透過國內外合作，能夠自行生產葉克膜機器，使用上更方便，價格也更具競爭力，不僅能夠供應國內醫療院所普及使用，更能推廣至東南亞、南亞，甚至其他發展中國家的需求，未來高階醫療器械及科技的發展，絕對是值得投資與努力的方向。



