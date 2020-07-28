確診移工返鄉前曾赴賣場採買　指揮中心未掌握足跡

一名泰籍移工日前返回泰國確診新冠肺炎，中央流行疫情指揮中心已匡列 189 名接觸者，其中 1 名宿舍區接觸者曾出現咳嗽、流鼻水症狀，目前於醫院隔離中。發言人莊人祥今（ 28 ）日透露，該名確診的泰籍移工返國前曾到桃園地區賣場進行採買，但尚未掌握移動足跡。指揮中心表示，確診的泰籍移工為 30 多歲男性， 2018 年 1 月來台工作，今年 7 月 21 日返回泰國後， 22 日出現腹瀉，無呼吸道症狀、無發燒、無嗅味覺異常， 25 日於泰國採檢後以核酸檢測驗出陽性。指揮中心指出，該名移工活動地以北部工作地點及宿舍為主，衛生單位目前已掌握接觸者共 29 人，其中 18 人為宿舍區接觸者，除 1 人曾於 25 日出現咳嗽、流鼻水症狀，目前於醫院隔離中，其餘已安置於集中檢疫所，預計8月5日解除隔離； 11 人為工作區接觸者，皆無症狀，列為自主健康管理對象。已完成採檢 29 人，其中 28 人核酸檢測檢驗結果為陰性， 1 人檢驗中。公司其他員工共 160 人擴大也已採檢完畢，目前皆無疑似症狀，結果預計今晚出爐。發言人莊人祥表示，針對桃園地區的移工進行調查，今年有 9 人曾因呼吸道、或腸胃道疾病就醫；該名確診移工因為即將返鄉，在最近幾個禮拜有採買行程，地點都在桃園地區的賣場，但詳細足跡目前還沒掌握，會請電信公司透過手機訊號，確認詳細足跡，未來也會對外籍人士加強防疫的宣導跟溝通。莊人祥坦言，目前尚無法確認該名移工的感染源，「還有點撲捉迷離」，會請民眾與醫師注意，有不舒服的症狀會請醫師評估是否採檢，民眾也要落實防疫新生活運動，室內無法保持社交距離就要戴口罩。