女陪先生回老家！婆婆竟吐「1句」　網友神回覆全場笑瘋

▲女網友因為婆婆一句話尷尬地不知該如何回應，並且十分傻眼。（圖／翻攝自 PTT ）

許多女性踏入婚姻後，幾乎都會遇上各種大大小小的困難，其中「婆媳關係」的問題更是層出不窮，有些甚至還因此鬧到離婚收場。對此，有名女網友分享，某天和老公一同回婆家時，婆婆竟吐出「一句話」，讓她當場尷尬地不知該回應什麼，貼文一出，有位網友神回應，讓全場笑翻。該名女網友在 PTT marriage 版上發文，她以「標準這麼低的嗎？」為題，表示某天和老公回婆家時，婆婆在和老公聊天，正好說到老公以前同學 ( A 女）的現況，特別 cue 原 PO 說，「 A 女說你很幸福耶，因為我都沒有虐待你！」，而原 PO 當下聽完，尷尬地不知道該怎麼回應，心想著總不可能回應「對阿，謝謝媽都沒虐待我？」，她也提到，當時心裡也 OS ，「這年頭標準已經低到，婆婆不虐待媳婦就是幸福了嗎？」。貼文一出，立刻有網友教學神回應，「妳就會說，對啊！我認識的律師朋友都派不上用場，好可惜！」瞬間讓全場狂讚，「一樓神回覆！」、「一樓笑死」、「一樓真的很厲害」、「羨慕一樓秒回的機智和幽默」、「一樓真的太幽默」、「笑了」。不過也有網友指出，「 1F 神回覆，幽默但老人聽不懂可能會生氣」、「如果照一樓的回覆，八成氣哭婆婆」、「不得不說婆媽那一輩的女人真的超慘，不是被婆家虐待就是被老公虐待，我跟我媽講到我現在根本是偽單親育兒，她就說我老公有工作，沒喝酒、沒賭博、沒外遇、沒家暴，我已經比很多女人幸福了別不知足」。根據華人心療網－你的心妙方網站裡，呂嘉惠資深諮商心理師在心病知多少的文章中提及，若把男人比喻成火星，女人比喻成金星來的異星人，可以讓人對男女無論情感、情緒、價值觀對彼此的角色期待的差異能在心中多存著一份空間去了解，那麼，如果我們也將千年萬代沒有停息的婆媳問題，假設為是來自土星與水星人的差別，那麼或許也能解決婆媳之間對彼此文化與所處的世代不同的苛責與期待。（編輯：郭佩蓉）