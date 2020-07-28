影／男生原來這麼機車！他們沒說的內心秘密

▲男生比起幻想遙遠的事，他們更注重當下的相處。（圖／77老大 授權）

▲感情中，互補且多包容對方才能走得更長遠。（圖／77老大 授權）

▲當面對男生的小情緒時，可以多包容、溺愛、寵他。（圖／77老大 授權）

女生永遠搞不懂男生在想什麼，甚至覺得他們根本不懂自己的想法，YouTuber「77老大」分享11個男人不可告人的秘密。女生喜歡互動和共同參與的感覺，男生則認為只要待在同一個空間裡，即使各自做不同的事情，也是一種陪伴。男生血液中的激素含量是女生的六倍，這也許能解釋男人愛看妹是一種本能反應，但他們其實沒有任何想法，不過女生也要注意，回頭一次是本能，回頭兩次可能就是有意的。女生最喜歡男生說「永遠」，不過對男人來說，半年就算很久了，但也不代表他們不愛你，只是他們較為務實，比起幻想遙遠的事，他們更注重當下的相處。「明明是一個很浪漫的擁抱，怎麼都會給它抓個兩下勒？」有時候這個動作其實是無意識的，對他們來說，也許這是一種習慣和安全感。不論是打遊戲還是看NBA對男人來說都是放鬆的管道，在這時候不要每五分鐘叫他一次去做家事，而是叫一次後，等他看完再去提醒他。相信這是許多女生都受不了的事，不過男生每天不同的狀態、不同的尿量和包皮的皺摺程度，或是天氣冷還會「咬冷筍」，這些原因都會加重男生要尿的準確的複雜程度。男生愛面子怕丟臉，他們不分享工作上的事，也許只是不想讓心愛的人一起承受，屬於自己的壓力和煩惱。你可能會抱怨男友，把家人看得太重而忽略了你，不過要記得，他們先為人子才為人夫，未來你們共組家庭後，你也會開始深刻渴望他重視家人。很難要求一個男人同時要果斷和細心，在感情中多包容彼此，互補才能走得更長遠。有時候這不需太擔心，他只是了解一下前女友的現況，為自己找到更好、更漂亮的女友而感到驕傲。每一個男生都是大男人和小男人的混合體，當他小男人的一面展現出來時，不容易把情緒表達出來，女生在面對男生的小情緒時，多以包容、溺愛、寵他的方式去關心他。 (實習編輯：林祐瑄)