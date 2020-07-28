開臉就噤聲！說話小心被無形眾生找麻煩

在台灣的民俗藝陣中，有許多陣頭是需要開臉才能上陣的，例如八家將、八將團、官將首，這些陣頭都有著嚴格的規定，例如出陣前幾天要開始吃素、不能碰女色，而其中有一項最重要的，就是開臉之後必須噤聲不語。在打面師傅幫扮將的人開完臉之後，接著將各式裝備穿齊，之後到神明面前稟告今日要扮將，從踏出廟門的那一刻起，這個人代表的就是神明，身分就是他所扮演的那位將軍。神有神格，為了不讓自己的主公與扮演的將軍沒面子，每一位扮將的人員都必須嚴格遵守規定。開臉後禁止說話，最常見的說法是不讓有惡意的無形眾生找麻煩。如上所述，扮將人員開了臉之後就代表神明，一旦說話後無形眾生就會知道他是人不是神，就容易被帶有惡意的無形眾生找麻煩，若真不小心被趁虛而入，對扮將人員的傷害不容小覷。但是再威猛的扮將人員依然是肉身將，只要是人類在身心靈上就有極限，所以對於開臉後噤聲的規定還是有一些配套方案，例如八家將的成員因為一手執羽扇，若有什麼事要交代，就會以羽扇遮面並快速、低聲地將事情說完。不過有時候要執行一些比較嚴謹的任務，完全不能開口，將團也有方法讓扮將人員完全不能開口，使用貫口針就是一種方法。所謂的貫口針就是將一根長長的銅針從扮將人員的臉頰穿過，藉以完全阻絕扮將人員說話的機會。不過貫口針大多會見血，現在已經不常見，取而代之的大多是以嘴咬線香、頭髮，盡量避免血腥場面，但也能從貫口針的存在了解到這個禁忌是何等重要。開臉後禁止說話是個規定，畢竟每一個扮將人員都要顧自己主公與扮演神明的名聲，如果開臉後仍嘻皮笑臉，相信在無形眾生找麻煩之前就會被前輩訓斥，扮將是一件嚴肅的事，為了自己也為了傳統，都應該將自律的精神貫徹到底。（編輯：黃彥昇）