「7月若零颱風生成」恐創69年紀錄！日本完整數據曝光

▲若7月都沒有颱風，將創下日本1951年以來的紀錄。（示意圖／取自 pixabay ）

在過去7、8月份通常都有不少颱風形成，但眼看就快7月底了，日本整個月卻一個颱風也沒有，若在7月最後剩下的幾日裡，都沒有颱風生成的話，將創下日本歷史上的觀測紀錄。根據《the japan times》報導，自1951年氣象局開始記錄以來，日本可能遭遇「首次無颱風的7月」，而今年的颱風也比往年還要少，目前只生成兩個颱風，分別為今年的第一號颱風發生在5月12日菲律賓以東海域，第二次則是發生在6月12日的中國南海。專家也提到，不排除在7月的最後幾天中，颱風可能在菲律賓附近形成的可能性，目前在夏威夷附近的颶風若向西移動，並通過國際換日線，也將可能轉變為颱風。在截至2010年的前30年裡，7月的颱風月平均數為3.6次，離現在最近的一年，1998年，7月也只有一個颱風形成，而此熱帶氣旋也成為該季的第一個颱風。而根據中央社報導，日本氣象協會從1951年開始統計，平均每年會生成26個颱風，雖生成月份不同，但過去到6月止的上半年颱風數量跟今年同為兩個的有9次，因此似乎也不能說上半年颱風少，7月以後的下半年颱風生成數量也會少，其中也有當年上半年颱風少，但一整年的颱風數量跟往年平均值差不多，甚至更多的。而7月只生成一個颱風的年份共有5個，除了1998年一整年颱風數僅16個，其他年份的颱風數跟往年相去不多，或是只有稍微少一點。因此，這樣來看，不能說今年的颱風數就有減少的傾向，還是有可能跟往年的數量差不多。 (編輯：郭佩蓉）